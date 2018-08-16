Фигурантку дела «Нового величия» Павликову отпустили домой

Дорогомиловский суд Москвы изменил меру пресечения для 18-летней фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой и отправил ее под домашний арест. Об этом из зала суда сообщает «Медиазона».

Ходатайство о переводе девушки под домашний арест поддержали следователь и прокурор.

В среду, 15 августа, в Москве прошел несанкционированный «Марш матерей» в знак протеста против заключения фигурантов дела в СИЗО. По разным оценкам, в нем приняли участие от 200 до полутора тысяч человек. Колонна прошла от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице, у дверей которого участники оставили мягкие игрушки. Более получаса толпа людей отказывалась покидать улицу, мешая проезду автомобилей и скандируя лозунги, но обошлось без задержаний.

За несколько часов до начала марша стало известно, что следователь обратился в суд с просьбой отпустить Павликову и Дубовик под домашний арест.

В марте Дорогомиловский суд отправил под арест 10 активистов движения «Новое величие». Их обвинили в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный полицейскими. Среди арестованных оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. За время нахождения под стражей их состояние здоровья серьезно ухудшилось.

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