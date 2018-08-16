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Вторую фигурантку дела «Нового величия» выпустили из СИЗО

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Мария Дубовик

Дорогомиловский суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест фигурантку дела «Нового величия» Марию Дубовик. Об этом из зала суда сообщает «Медиазона». Такое же решение ранее было вынесено в отношении другой фигурантки, Анны Павликовой.

Как и в случае с Павликовой, сторона обвинения не была против смягчения меры пресечения. Ходатайства рассматривала одна и та же судья, Ирина Деваева. Срок домашнего ареста Дубовик установлен до 13 сентября, передает ТАСС.

В среду, 15 августа, в Москве прошел несанкционированный «Марш матерей» в знак протеста против заключения фигурантов дела «Нового величия» в СИЗО. По разным оценкам, в нем приняли участие от 200 до полутора тысяч человек. Колонна прошла от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице, у дверей которого участники оставили мягкие игрушки. Более получаса толпа людей отказывалась покидать улицу, мешая проезду автомобилей и скандируя лозунги, но обошлось без задержаний.

За несколько часов до начала марша стало известно, что следователь обратился в суд с просьбой перевести Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест.

В марте Дорогомиловский суд отправил под арест 10 активистов движения «Новое величие». Их обвинили в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный полицейскими. Среди арестованных оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. За время нахождения под стражей их состояние здоровья серьезно ухудшилось.

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Предыстория: Фигурантку дела «Нового величия» Павликову отпустили домой
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