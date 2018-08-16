Вторую фигурантку дела «Нового величия» выпустили из СИЗО

Дорогомиловский суд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест фигурантку дела «Нового величия» Марию Дубовик. Об этом из зала суда сообщает «Медиазона». Такое же решение ранее было вынесено в отношении другой фигурантки, Анны Павликовой.

Как и в случае с Павликовой, сторона обвинения не была против смягчения меры пресечения. Ходатайства рассматривала одна и та же судья, Ирина Деваева. Срок домашнего ареста Дубовик установлен до 13 сентября, передает ТАСС.

В среду, 15 августа, в Москве прошел несанкционированный «Марш матерей» в знак протеста против заключения фигурантов дела «Нового величия» в СИЗО. По разным оценкам, в нем приняли участие от 200 до полутора тысяч человек. Колонна прошла от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице, у дверей которого участники оставили мягкие игрушки. Более получаса толпа людей отказывалась покидать улицу, мешая проезду автомобилей и скандируя лозунги, но обошлось без задержаний.

За несколько часов до начала марша стало известно, что следователь обратился в суд с просьбой перевести Павликову и Дубовик из СИЗО под домашний арест.

В марте Дорогомиловский суд отправил под арест 10 активистов движения «Новое величие». Их обвинили в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный полицейскими. Среди арестованных оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. За время нахождения под стражей их состояние здоровья серьезно ухудшилось.

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