Следователь попросил отпустить Павликову и Дубовик под домашний арест

Следователь обратился в Дорогомиловский районный суд Москвы с просьбой отпустить под домашний арест обвиняемых по делу «Нового величия» 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик, сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Дубовик Максима Пашкова.

По данным «Новой газеты», ходатайство подал основной следователь по делу «Нового величия». Слушание назначено на четверг, 16 августа.

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Ранее организатор запланированного на вечер среды, 15 августа, и не санксионированного мэрией Москвы «Марша матерей» в защиту Павликовой и Дубовик, актриса Яна Троянова получила официальное предупреждение об уголовной ответственности в том случае, если акция состоится. Согласно документу, готовность в шествии подтвердили 400 человек. Троянова может быть привлечена к уголовной ответственности, поскольку «проведение публичного мероприятия может привести к массовым беспорядкам и неправомерным действиям участников акции, в том числе экстремистского характера».

Участницы намерены встретиться в 19:00, чтобы пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице, держа в руках любимые игрушки своих детей, в знак протеста против заключения под стражу девушек-подростков по «спровоцированному силовиками делу».

В марте Дорогомиловский суд отправил под арест десять активистов движения «Новое величие». Их обвинили в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный полицейскими. Среди арестованных оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. За время нахождения под стражей их состояние здоровья серьезно ухудшилось. Суд продлил им срок содержания в изоляторе до 13 сентября.

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