Организатор «Марша матерей» получила предупреждение об уголовной ответственности

Организатор «Марша матерей» в защиту 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик, обвиняемых в создании экстремистского движения «Новое величие», актриса Яна Троянова получила официальное предупреждение об уголовной ответственности в случае, если акция состоится. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее муж Василий Сигарев, приложив фотографии предостережения прокуратуры.

«С утра нагрянул уголовный розыск, искали Троянову. Ее в в квартире не было. Дали мне вот эти бумажки. Видимо, уголовница. Вернул все обратно», — рассказал Сигарев.

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Согласно документу, готовность в участии в несанкционированном мэрией шествии, запланированном на вечер, подтвердили 400 человек. Одна из восьми организаторов акции — Яна Троянова — может быть привлечена к уголовной ответственности, поскольку «проведение публичного мероприятия может привести к массовым беспорядкам и неправомерным действиям участников акции, в том числе экстремистского характера». Документ подписан исполняющей обязанности прокурора Центрального административного округа Москвы Ольгой Трушковой.

По данным публичной страницы мероприятия, «Марш матерей» начнется в среду, 15 августа, в 19:00. Участницы намерены пройти от Новопушкинского сквера к зданию Верховного суда на Поварской улице, держа в руках любимые игрушки своих детей, в знак протеста против заключения под стражу девушек-подростков по «спровоцированному силовиками делу». «Любая из нас знает, что восемнадцатилетний человек очень мало отличается от, например, двенадцатилетнего. Что его легко увлечь, обмануть, спровоцировать. В этом смысле подростки и совсем молодые люди в зоне риска, потому что они доверчивые и восторженные. Дело «Нового величия» может повториться», — говорится в описании мероприятия.

В марте Дорогомиловский суд Москвы отправил под арест десять активистов движения «Новое величие». Их обвинили в организации экстремистского сообщества, однако, согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный полицейскими. Среди арестованных оказались 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. За время нахождения под стражей их состояние здоровья серьезно ухудшилось. Суд продлил им срок содержания в изоляторе до 13 сентября.

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