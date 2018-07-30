Суд арестовал напавшего на полицейского подростка

Подростка, напавшего с ножом на полицейского возле посольства Словакии в Москве, заключили под стражу на два месяца. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По словам Ивановой, 17-летнему подростку предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По версии следствия, молодой человек умышленно нанес полицейскому несколько ударов ножом в область туловища, после чего скрылся с места происшествия. По словам источника «Ленты.ру», он был задержан два дня спустя в Ростовском районе Ярославской области.

На допросе молодой человек заявил, что напал на полицейского из мести. Якобы два месяца назад его избил наряд патрульно-постовой службы, после чего у него возникло желание отомстить и убить любого сотрудника правоохранительных органов. Подростку будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Нападение на полицейского произошло 27 июля. Пострадавшим оказался 30-летний капитан полиции, командир взвода специального полка полиции по охране дипломатических представительств. Он получил несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь, и был госпитализирован.

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