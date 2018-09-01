Познер и Макаревич потребовали освободить фигуранток «Нового величия»

В интернете начался сбор подписей за прекращения дела «Нового величия», по которому были арестованы 10 активистов, в том числе 17-летняя на тот момент Анна Павликова и 18-летняя Мария Дубовик. Соответствующая петиция появилась 30 августа на сайте change.org и на момент написания новости собрала более двух тысяч подписей.

Присоединились к обращению «руководству Российской Федерации» журналист Владимир Познер, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писательница Людмила Улицкая, правозащитник Лев Пономарев, главный редактор «Новой газеты» Сергей Кожеуров и многие другие.

Авторы петиции потребовали прекратить дело «Нового величия». «Группа, состоящая из 13 человек, почти на треть состояла из представителей различных правоохранительных органов, которые, видимо, соревновались друг с другом, создавая и поддерживая эту организацию, целью которой было не мифическое "свержение конституционного строя", а появление уголовного дела», — сказано в обращении.

Подписанты обратили внимание, что «Новое величие» — политически мотивированное дело, демонстрирующее разложение государственных институтов. Организация была создана провокаторами, они же написали экстремистские документы и поддерживали организацию, когда она стала разваливаться, сообщили авторы. Они потребовали привлечь к ответственности тех, благодаря кому суд над участниками организации стал возможен.

В марте Дорогомиловский суд отправил под арест активистов движения «Новое величие». Их обвинили в организации экстремистского сообщества. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный полицейскими. 16 августа стало известно, что двух фигуранток дела отпустили под домашний арест. За день до этого, 15 августа, в Москве прошел несанкционированный «Марш матерей» в знак протеста против заключения фигурантов дела «Нового величия» в СИЗО. По разным оценкам, в нем приняли участие от 200 до 1,5 тысячи человек.

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