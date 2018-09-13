Сотрудник центра «Э» исчез после обвинений в пытках

Заместитель начальника 2-го отдела Центра по противодействию экстремизму управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу Рустам Жилетежев, которого подозревают в пытках задержанного, объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Карачаево-Черкесии.

По данным следствия, в конце августа в ведомство обратился 38-летний мужчина, который рассказал о том, что сотрудники центра «Э» под руководством Жилетежева заставляли его дать ложные показания по некоему преступлению.

После отказа они стали его избивать и пытать электрическим током. Травмы были зафиксированы в акте судебно-медицинской экспертизы: это рана правой кисти от электрошокера и кровоподтеки на левом глазе и затылке.

По итогам проверки было возбуждено дело по статье 286 УК России («Превышение должностных полномочий»). Когда возникла необходимость допросить Жилетежева, его местонахождение установить не удалось.

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