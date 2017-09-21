Ставропольский насильник 12 лет скрывался в Дагестане под чужим именем

Следователи Ставрополья задержали мужчину, которого подозревают в преступлениях 12-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета в четверг, 21 сентября.

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По версии следствия, 27-летний житель Ставрополья изнасиловал 20-летнюю девушку в компании пьяных друзей 9 апреля 2005 года в селе Новоромановское Арзгирского района. Выяснилось, что за год до преступления в отношении насильника завели два уголовных дела за кражу черного металла.

«После преступлений мужчина скрылся, его объявили в розыск», — говорится в сообщении. Сыщики продолжали расследование: проводили судебно-медицинскую и биологическую экспертизы, проверяли данные о местонахождении беглеца совместно с органами дознания.

Оказалось, что все это время мужчина жил на своей родине в Дагестане, но под чужим именем. Наконец, в сентябре его удалось задержать и заключить под стражу.