Число потерпевших по делу о пытках в колонии Ярославля возросло до пяти

В уголовном деле о пытках заключенных в ярославской колонии появились четверо новых потерпевших. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщила газете «Коммерсантъ» адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

По словам Бирюковой, помимо Евгения Макарова потерпевшими признаны Артур Гукасян, Степан Нуждин и еще двое заключенных по фамилиям Николаев и Тарновский. Имена последних правозащитникам неизвестны. Пытки расследуются по шести уголовным делам, все они объединены в одно производство.

20 июля в прессе было опубликовано видео пыток заключенного Макарова. На кадрах — 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

10 августа стало известно, что участвовавшие в избиении заключенного сотрудники ярославской исправительной колонии №1 дали показания против своего начальства. По их словам, указание провести «воспитательную работу» с Макаровым они получили от тогдашнего исполняющего обязанности начальника ИК-1 Дмитрия Николаева. Для подтверждения выполнения его указаний тюремщики сделали видеозапись пыток, публикация которой и вызвала впоследствии скандал.

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