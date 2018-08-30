Избитый в колонии осужденный проиграл суд тюремщикам

Заволжский районный суд Ярославля постановил установить административный надзор на три года за осужденным Евгением Макаровым после его освобождения, поскольку в колонии он имел множество нарушений. Об этом в четверг, 30 августа, пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталия Сарбунова сообщила РИА Новости.

«Административный надзор установлен на три года с обязанностью являться на регистрацию в полицию два раза в неделю, Макарову запрещено участвовать в массовых мероприятиях, а также находиться на улице после 22:00», — сказала Сарбунова.

Представитель суда отметила, что с иском об установлении административного надзора вышла колония №8, в которой сейчас содержится Макаров.

«Дело в том, что они [колония] обязаны это делать, это не их собственная инициатива. В соответствии с законодательством, если человек допускает множество нарушений, находясь в местах лишения свободы, значит, он может быть опасен и после освобождения. И в этом случае они обязаны выйти с ходатайством об установлении административного надзора», — пояснила Сарбунова.

У Макарова за время его пребывания в колонии насчитывается порядка 140 взысканий. Освободиться он должен в конце октября.

29 августа сообщалось, что Макаров, подвергшийся пыткам в ярославской колонии, пожаловался на сотрудников ИК, которые держали его без воды и пищи.

10 августа стало известно, что участвовавшие в избиении заключенного сотрудники ярославской исправительной колонии №1 дали показания против своего начальства. По их словам, указание провести «воспитательную работу» с Макаровым они получили от тогдашнего исполняющего обязанности начальника ИК-1 Дмитрия Николаева. Для подтверждения выполнения его указаний тюремщики сделали видеозапись пыток, публикация которой и вызвала впоследствии скандал.

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