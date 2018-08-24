После нового видео с пытками в ярославской колонии завели дело

Следственный комитет возбудил второе уголовное дело в связи с избиением заключенных в ярославской колонии. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование началось после публикации в прессе 23 августа нового видео, на котором сотрудники ФСИН избивают осужденных.

«При изучении видеозаписи среди избивавших были установлены личности двух сотрудников ФСИН, уже привлекаемых к уголовной ответственности, и Главным следственным управлением незамедлительно возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением физического насилия и специальных средств», — говорится в сообщении СК.

Уголовное дело передано в ГСУ для наиболее полного и объективного расследования. Оно объединено в одно производство с ранее возбужденным уголовным делом по факту избиения заключенного Евгения Макарова.

Юристы фонда «Общественный вердикт» обнародовали через «Новую газету» новые видео избиений заключенных в ярославской ИК-1, которые происходили, предположительно, в декабре 2016 года.

На кадрах видно, как сотрудники колонии заставляют заключенных бегать вдоль коридора, попутно избивая их руками и дубинками. «Суслики бегут!» — «Плохо бегут!» — «Надо поторопить» — комментируют тюремщики. В конце ролика заключенных уводят в дальнюю комнату. Один из идущих следом держит намоченную простынь: такой тюремщики заматывали голову Евгению Макарову, чтобы приглушить крики.

Видеосъемка ведется на камеру мобильного телефона одного из сотрудников.

20 июля в прессе было опубликовано видео пыток заключенного Макарова. На кадрах — 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

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