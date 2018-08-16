Заключенный покончил с собой в колонии под Ярославлем

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ярославской области организовало проверку по факту самоубийства заключенного в колонии номер 2 в Рыбинске; еще двое заключенных там инсценировали попытку самоубийства. Об этом пресс-секретарь управления Анна Частухина в четверг, 16 августа, сообщила «Интерфаксу».

«15 августа в исправительной колонии номер 2 около 19:00 в одном из отрядов был обнаружен осужденный, совершивший акт суицида. Реанимационные мероприятия не помогли. Следов насилия не обнаружено», — сказала она.

Кроме того, еще двое осужденных той же колонии «совершили акт демонстративно-шантажного характера». «Оказана помощь, с ними работает психолог. Госпитализация не требуется», — отметила Частухина. По данным фактам УФСИН Ярославской области проводит проверку. На место происшествия выехал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

15 августа сообщалось, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту избиения осужденных сотрудниками читинской колонии из-за проигрыша сборной России хорватам на ЧМ-2018.

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