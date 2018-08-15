СК взялся за избивших заключенных в колонии после проигрыша России на ЧМ-2018

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения осужденных сотрудниками читинской колонии из-за проигрыша сборной России хорватам на ЧМ-2018. Об этом в среду, 15 августа, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Из опубликованного юристом постановления о возбуждении уголовного дела следует, что 8 июля 2018 года неустановленные сотрудники ИК-5 УФСИН по Забайкальскому краю в здании ШИЗО осуществляли перевод осужденных Нохрина А.Г. и Кригера Е.А. из одной камеры в другую в связи с поломкой камерного оборудования.

«В нарушение прав и законных интересов осужденных, явно превышая должностные полномочия, применяя насилие, используя специальные средства, руками и ногами, а также специальными электрошоковыми устройствами, нанесли множественные удары по различным частям тела осужденных Нохрина и Кригера, причинив им телесные повреждения, физическую боль, моральные и нравственные страдания», — говорится в документе.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Об избиении заключенных в читинской колонии расстроенными из-за поражения сборной России сотрудниками читинской колонии стало известно 1 августа. Юрист Анастасия Коптеева и адвокат Алана Семигузова, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права», предали огласке акты опроса осужденных Александра Нохрина и Евгения Афанасьева.

«Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — рассказал Нохрин, добавив, что его пинали и пытали электрошокером как минимум пять человек.

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