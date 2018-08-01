Пьяные тюремщики избили зэков из-за проигрыша России в матче с Хорватией

Сотрудники исправительной колонии №5 в Забайкальском крае избили заключенных после матча Россия — Хорватия, прошедшего в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом в среду, 1 августа, сообщает «Новая газета».

Соответствующая информация содержится в актах опроса осужденных Александра Нохрина и Евгения Афанасьева. Копии документов предоставили изданию юрист Анастасия Коптеева и адвокат Алана Семигузова, сотрудничающие с правозащитной организацией «Зона права».

«Все они были в состоянии алкогольного опьянения, а точнее, от них пахло перегаром. Все они были расстроены тем, что российская футбольная команда накануне проиграла Хорватии и, видимо, поэтому решили выместить на мне свою досаду», — рассказал Нохрин, добавив, что его пинали и пытали электрошокером как минимум пять человек.

По словам Афанасьева, сотрудники колонии избили не только их, но и еще нескольких осужденных. «Заключенных вывели из камеры (...) и потом начали по одному человеку куда-то выводить, как я понял, для полного обыска. (...) В это время я услышал, что кто-то из заключенных кричит, что его бьют (...). Когда начали интересоваться, нас начали травить газом (...). У нас началась слезоточивость, кашель, в горле горело от газа», — сообщил он правозащитникам.

Правозащитники встретились с осужденными 11 июля спустя три дня после футбольного матча. Они обратились в Следственный комитет России (СКР) с просьбой расследовать инцидент и поставили в известность прокурора, однако ответа до сих пор не получили.

Ранее 1 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что в Ярославле задержаны еще четыре фигуранта уголовного дела о пытках заключенного в колонии №1.

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