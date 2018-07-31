Замглавы ФСИН попросил прощения у запытанного в Ярославле заключенного

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко в прямом эфире попросил прощения у заключенного Евгения Макарова, которого избивали и пытали сотрудники ярославской колонии, сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

«Сначала я хотел бы принести извинения гражданину Макарову. Извинения его родным и близким. Попросить прощения за то, что наши сотрудники, пусть даже и бывшие, это совершили. Мне стыдно за этих сотрудников. Извинения Макарову обязательны», — заявил Максименко в эфире.

Он пообещал, что все сотрудники, участвовавшие в истязаниях заключенного, будут уволены.

«Там пока поступательно, еще не все уволены. Позиция директора ФСИН, как и всего руководства — что наша служба должна быть открытой, мы не собираемся выгораживать честь мундира. И если есть сотрудники, которые сами стали преступниками, мы от них должны незамедлительно освободиться», — отметил замглавы ФСИН.

Тюремное ведомство оказалось в центре скандала после публикации видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного Евгения Макарова. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны восемь подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

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