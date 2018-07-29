Сотрудников колоний захотели воспитывать коллективно

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) предложили организовывать общие собрания сотрудников для коллективного обсуждения их работы. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам высокопоставленного сотрудника ФСИН, раньше подобные формы коллективного общения существовали и воспринимались нормально. В качестве примера он привел комсомольские собрания.

«Мы не говорим о том, что нужно вернуться к комсомольскому или партийному собранию, но общие собрания сотрудников учреждения, где бы поощряли лучших, разбирали какие-то хорошие случаи, разбирали плохие случаи, высказывали тем, кто позорит коллектив, чтоб они задумывались. Я считаю, это нормально», — заявил он.

По мнению сотрудника, таким образом в службе могут появиться «и офицерские собрания, и общие собрания, и те же женсоветы, и вообще любые формы воспитательной работы с сотрудниками». Проект приказа по воспитательной работе уже есть, добавил он.

Возможность организации воспитательной работы во ФСИН закреплена в Федеральном законе «О службе в уголовно-исполнительной системе РФ и о внесении изменений в Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"», который вступает в силу с 1 августа.

ФСИН оказалась в центре скандала после публикации видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного Евгения Макарова. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны восемь подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

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