Родные попыталась оправдать участника пыток в ярославской колонии

Родственники тюремщика, имя которого упоминается в списке мучителей заключенного Евгения Макарова, подали жалобу в правоохранительные органы. По их словам, молодой человек присутствовал при пытках, но не принимал в них участия. Об этом пишет «Новая газета».

Родные тюремщика отметили, что он проходил практику в ИК №1 в Ярославской области и действительно был в «классе воспитательной работы», когда там истязали Макарова, но сам к действиям коллег не приобщался.

Имя практиканта пока не уточняется.

20 июля было опубликовано видео, на которой сотрудники колонии пытают заключенного. Мужчину сковали наручниками, положили на стол и били по ногам, а также поливали голову водой. Инцидент произошел летом прошлого года, и, несмотря на старания правозащитников, дело возбуждено так и не было. Адвокату Ирине Бирюковой, которая раздобыла видеоматериал и передала журналистам, пришлось покинуть страну из-за угроз.

В настоящее время 17 сотрудников колонии отстранены от работы. Шестеро задержаны.

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