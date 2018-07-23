Пострадавшему от пыток в колонии заключенному потребуются психологи

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин и председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов (слева направо)

Евгению Макарову, пострадавшему от пыток в Ярославской колонии, потребуется психологическая помощь после освобождения. Об этом заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов после посещения колонии и разговора с заключенным, передает РИА Новости.

«Мы поговорили с ним, поняли, в каком тяжелом психологическом состоянии он находится. Договорились, что ему будет оказана необходимая психологическая помощь, ему будет обеспечено свидание с матерью», — пояснил он.

Федотов добавил, что Макарову осталось отсидеть в Ярославской колонии три месяца, поэтому особенно важно подготовить его к жизни вне стен учреждения. По его словам, заключенному не потребуется медицинская помощь, однако «психологическая просто необходима», потому что он воспринимает проблемы в колонии как повод для конфликта.

Ранее 23 июля первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенант Анатолий Рудый рассказал, что Макаров пытался спровоцировать сотрудников колонии и допустил 136 нарушений. Также стало известно, что адвокату Ирине Бирюковой, передавшей журналистам видеозапись пытки заключенного в ярославской колонии, пришлось покинуть страну.

20 июля опубликована видеозапись, на которой сотрудники колонии №1 в Ярославской области устроили пытку для заключенного. Мужчину сковали наручниками, положили на стол и били ему по ногам, а также поливали голову водой. Инцидент произошел летом прошлого года, и, несмотря на старания правозащитников, дело возбуждено так и не было.

В настоящее время 17 сотрудников колонии отстранены от работы. Шестеро задержаны.

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