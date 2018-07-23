Генерал нашел оправдание для пытавших заключенного тюремщиков

Заключенный Евгений Макаров из ярославской колонии, избиение которого сняли на видео, пытался спровоцировать сотрудников колонии. Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний генерал-лейтенант Анатолий Рудый, передает «Интерфакс».

Макаров «допустил 136 нарушений в колонии, пытался сделать так, чтобы спровоцировать сотрудников», утверждает замглавы ФСИН.

Рудый добавил, что «в итоге сотрудники не должны были допустить произошедшее». «Мы вынуждены констатировать, что наши сотрудники не справились со своими обязанностями полностью. Наши сотрудники не провели документирование и не дали правовую оценку», — отметил он.

Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщил, что год назад после обращения подвергнувшегося пыткам заключенного видел съемку, но на ней был представлен «отрезок, а не полная картина произошедшего».

Глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов, Рудый и Бабуркин выехали в ярославскую колонию №8, где в настоящее время содержится Макаров.

20 июля была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники колонии №1 в Ярославской области устроили пытку для заключенного. Мужчину сковали наручниками, положили на стол и били ему по ногам, а также поливали голову водой. Инцидент произошел летом прошлого года, и, несмотря на старания правозащитников, дело возбуждено так и не было.

В настоящее время 17 сотрудников колонии отстранены от работы. Шестеро задержаны.

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