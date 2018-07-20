Тюремщики отреагировали на видео с пытками заключенного

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области отреагировало на попавшее в сеть видео, на котором запечатлена пытка заключенного. Заявление опубликовано на сайте ведомства.
«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка», — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности, добавили во ФСИН.
Как сообщает РИА Новости, выяснением обстоятельств случившегося будет заниматься СК. «По фактам, изложенным в СМИ, проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказала официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская.
Ранее 20 июля в сети появилась видеозапись, на которой сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области устроили жестокую пытку для одного из заключенных. На видео более десяти человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. По информации «Новой газеты», это происходило летом прошлого года, а заключенного зовут Евгений Макаров.