Тюремщики отреагировали на видео с пытками заключенного

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области отреагировало на попавшее в сеть видео, на котором запечатлена пытка заключенного. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка», — говорится в сообщении. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности, добавили во ФСИН.

Материалы по теме Провода, пакетик, скотч Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов

Как сообщает РИА Новости, выяснением обстоятельств случившегося будет заниматься СК. «По фактам, изложенным в СМИ, проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказала официальный представитель СУСК РФ по региону Кристина Гузовская.

Материалы по теме «Это место называют новым ГУЛАГом» Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков

Ранее 20 июля в сети появилась видеозапись, на которой сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области устроили жестокую пытку для одного из заключенных. На видео более десяти человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра. По информации «Новой газеты», это происходило летом прошлого года, а заключенного зовут Евгений Макаров.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



