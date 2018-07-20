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Из-за видео с пытками заключенного возбудили дело

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Сотрудники Следственного комитета России возбудили дело о превышении должностных полномочий после публикации видео с пытками заключенного в ярославской колонии. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщается на сайте ведомства.

«По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области, находясь на территории исправительной колонии №1, расположенной в городе Ярославле, действуя умышленно, применили насилие в отношении заключенного. При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям», — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.

Видео с пытками заключенного опубликовала «Новая газета». На кадрах видно, как более десяти человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра.

По информации издания, инцидент произошел в июне прошлого года. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к сотруднику учреждения со стороны потерпевшего.

Youtube / novayagazeta
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