Первого подозреваемого в пытках заключенного в Ярославле заметили в наручниках

В Ярославской области задержали сотрудника исправительной колонии №1, подозреваемого в пытке заключенного. Об этом на своей странице в Facebook сообщил фонд «Общественный вердикт».

Материалы по теме Провода, пакетик, скотч Полицейские зверски пытают россиян, стараясь не оставлять следов

«Нам сообщают, что начались аресты фигурантов пыточного видео из колонии №1 Ярославля. Максим Яблоков вышел из колонии в наручниках», — говорится в сообщении. Также представители фонда прикрепили список коллег задержанного, «если СК не опознает остальных сотрудников колонии из видео».

В «Общественном вердикте» не представили источник информации о задержании, проверить ее в настоящий момент не представляется возможным.

Материалы по теме «Это место называют новым ГУЛАГом» Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков

20 июля в сети появилась видеозапись, на которой сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области устроили жестокую пытку для одного из заключенных. На видео более десяти человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра.

По информации «Новой газеты», это происходило летом прошлого года, а заключенного зовут Евгений Макаров. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к сотруднику учреждения со стороны потерпевшего.

В тот же день Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий.

Youtube / novayagazeta

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



