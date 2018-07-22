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17 сотрудников ярославской колонии отстранили от должности из-за видео с пытками

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От исполнения должностных полномочий отстранены 17 сотрудников УФСИН, которых удалось идентифицировать по видео с избиением осужденного в ярославской исправительной колонии №1. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Ярославской области Сергея Бабуркина.

По его словам, теперь будет приниматься решение по их дальнейшей работе по линии УФСИН и привлечению к уголовной ответственности. Бабуркин также рассказал, что сейчас в колонии проводится опрос всех заключенных. «Осужденные говорили мне, что давления на них никакого не оказывается, и те, кто уже прошел через этот опрос, смогли сказать прокурорам все, что считают нужным», — добавил он.

Ранее 21 июля сообщалось, что задержан первый подозреваемый в пытках заключенного.

Видеозапись, на которой сотрудники исправительной колонии №1 в Ярославской области устроили жестокую пытку для одного из заключенных, появилась в сети 20 июля. На видео более десяти человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра.

Отмечалось, что инцидент произошел летом прошлого года, а заключенного зовут Евгений Макаров. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к сотруднику учреждения со стороны потерпевшего. В тот же день Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий.

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Предыстория: Первого подозреваемого в пытках заключенного в Ярославле заметили в наручниках
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