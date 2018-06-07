Россиянин засудил МВД за сломанный полицейскими позвоночник

Нижегородский районный суд взыскал с МВД 70 тысяч рублей в пользу Александра Дмитриева, которому в 2011 году двое полицейских сломали позвоночник в ходе пыток. Об этом сообщает «Комитет против пыток».
Дмитриев требовал два миллиона рублей компенсации. Защита будет обжаловать решение суда.
Житель Нижнего Новгорода Александр Дмитриев был незаконно задержан 6 марта 2011 года по подозрению в краже строительных инструментов, к которой, как потом выяснилось, он не причастен. Полицейские Алексей Соколов и Вадим Волков под пытками заставили его оговорить себя и своего знакомого. В ходе допроса мужчину били и применяли пытку «конверт» — ему вывернули руки за спину, надели наручники, связали ноги ремнем, продели через руки и ноги веревку и стянули ее сзади. Во время этого процесса Соколов сел на спину задержанному. Позднее оперативники снова избили Дмитриева, когда выяснилось, что у его товарища есть алиби.
Врачи диагностировали у нижегородца перелом позвоночника, ушиб поясничной области, сотрясение головного мозга, полуциркуляторные ссадины запястий. Дмитриев стал инвалидом II группы.
2 марта 2017 года Соколова и Волкова признали виновными в превышении должностных полномочий и применении насилия и спецсредств (пункты «а», «б» части 3 статьи 286 УК). Обоим дали по пять лет общего режима.