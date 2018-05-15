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МВД заплатит 10 тысяч рублей за смерть от пыток в полиции

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Кировский районный суд Казани обязал МВД выплатить 10 тысяч рублей компенсации местному жителю Сергею Дроздову, чей брат умер от пыток в отделе полиции. Об этом «Медиазоне» сообщил юрист Игорь Шолохов.

Дроздов требовал от ведомства два миллиона рублей компенсации морального вреда после того, как посмотрел видео с истязанием и избиением до смерти своего брата полицейскими. «Судья в 200 раз снизил размер компенсации, которую Сергей Дроздов просил в иске. Безусловно, мы считаем присужденную сумму мизерной и будем обжаловать сегодняшнее решение в Верховном суде Татарстана», — сказал Шолохов.

Павел Дроздов умер 1 февраля 2012 года. В тот день его задержали за мелкое хулиганство в кафе, доставили в отдел и отправили в изолятор временного содержания. Там он стал вести себя шумно, и сотрудники полиции связали его по рукам и ногам в позе «ласточки». Через несколько минут в таком положении мужчина потерял сознание. Приехавшие на вызов врачи констатировали смерть.

Дело против участвовавших в пытке полицейских отказывались возбуждать, пока не появилось видео с истязаниями. После этого четверо из них уволились по собственному желанию, а пятый — участковый Андрей Маркунин — совершил самоубийство. Дело неоднократно пытались закрыть. Благодаря обращению в в Европейский суд по правам человека в ноябре 2017 года бывших полицейских осудили условно за превышение должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК).

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