Россию обязали выплатить два миллиарда евро за нарушение прав россиян

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил выплатить 1,95 миллиарда евро по искам граждан России против государства за последние 20 лет. Таковы итоги исследования фонда «Общественный вердикт», посвященного юбилею признания Россией юрисдикции ЕСПЧ.

Эксперты подсчитали, что за это время суд зарегистрировал 148,7 тысячи жалоб в отношении российских властей, подавляющее большинство которых (136,6 тысячи) признали неприемлемыми, а по 4,5 тысячам заявлений вынесли 2,3 тысячи постановлений.

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Выяснилось, что чаще всего Россия нарушала право граждан на справедливый суд (1093 постановления), статью конвенции о запрете пыток и бесчеловечного отношения (994 постановления) и право на свободу и личную неприкосновенность (932 постановления).

Отмечается, что в срок Россия выплатила компенсации всего по 60 делам. В 230 случаях выплаты были просрочены более чем на полгода. К концу прошлого года Россия оставалась в долгу по 493 делам.

Эксперты добавили, что нередко решения ЕСПЧ приводили к изменениям в российском законодательстве и правоприменительной практике: так, после массовых жалоб в Страсбург с 2010 года в России действует закон, позволяющий гражданам получить в российском суде компенсацию за необоснованно долгое рассмотрение дела или длительное неисполнение судебного решения. Также были приняты поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, связанные с возможностью подсудимого лично допросить свидетеля в суде, пересмотрен порядок лишения дееспособности в рамках гражданского процесса и начаты изменения, связанные с условиями содержания заключенных СИЗО.

Европейская конвенция прав человека действует в России с 5 мая 1998 года. В прошлом году страна стала лидером по числу признанных правовых нарушений.

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