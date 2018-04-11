Россию обязали выплатить 15 тысяч евро за отобранного чеченского ребенка

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил жительнице Чечни Элите Магомадовой 15 тысяч евро компенсации за то, что приставы Грозного якобы не могли отыскать ее сына, которого незаконно увез отец. Об этом сообщает правозащитная организация «Правовая инициатива».

Россию обязали выплатить компенсацию за нарушение права на семейную жизнь. Это стало первым постановлением ЕСПЧ об урегулировании таких вопросов в регионе, отметила юрист организации Бике Гюльмагомедова.

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«В Чечне и Ингушетии вопрос опеки над детьми решается по нормам патримониальности. Часто только сторона отца имеет право опеки над детьми при разводе родителей. Власти в республиках иногда молчаливо, иногда прямо поддерживают местные обычаи воспитания детей», — пояснила она.

По данным правозазащитников, жительница Грозного развелась с мужем в 2010 году, когда их сыну исполнился год. Мальчику требовалось постоянное лечение, поэтому Магомадова переехала с ним в Москву. Сначала отец ребенка регулярно навещал его, но 22 октября 2013 года забрал его из детского сада и увез на родину.

Женщина пыталась увидеться с сыном, но родственники бывшего мужа ей препятствовали. Тогда она подала в суд иск об определении места жительства своего ребенка, и судья постановил, что мальчик должен жить с отцом. А затем бывший муж Магомадовой погиб в ДТП, и ребенка передали его родственникам.

В июне 2015 года чеченка подала иск в ЕСПЧ. К тому моменту она уже выиграла суды в Чечне, которые постановили вернуть сына матери, но родственники бывшего мужа прятали мальчика от приставов, а те, согласно материалам дела, не могли найти ни ребенка, ни его родственников. В апреле 2016 года сотрудники Шалинского РОВД смогли, наконец, исполнить решение суда и вернуть сына Элите Магомадовой. К этому моменту ее иск к правительству России уже рассматривался в ЕСПЧ.

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