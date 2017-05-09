ЕСПЧ признал правоту России в деле обвиняемой в терроризме Муртазалиевой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не обнаружил нарушений в деле Зары Муртазалиевой. Ее обвиняли в подготовке теракта в московском торговом центре «Охотный ряд» и в 2005 году приговорили к девяти годам колонии. Текст решение опубликовано на сайте суда.

В тексте решения говорится, что российские следственные органы не нарушили статью Европейской конвенции в части права на справедливое судебное разбирательство, когда опрашивали ключевых свидетелей.

По версии следствия, Муртазалиева завербовала двух жительниц Москвы и убеждала их совершить теракт. В ходе предварительного следствия эти женщины дали показания, однако позже отказались от них.

Обвиняемая была приговорена к девяти годам заключения, позже Верховный суд сократил срок на полгода. Правозащитные организации «Мемориал» и «Союз солидарности» заявляли о невиновности женщины. Об этом же говорил Рамзан Кадыров, занимавший на тот момент пост премьер-министра Чечни.

В 2008 году суд отказал Муртазалиевой в УДО, объяснив это тем, что она не признала вину и не раскаялась. В 2012 году она, отбыв срок полностью, вышла из колонии и уехала во Францию.