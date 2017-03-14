ЕСПЧ присудил 50 тысяч евро пожизненно осужденному в России боевику из Чечни

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге подтвердил нарушение прав чеченского боевика Арсана Мукаева, пожаловавшегося на пытки со стороны российских правоохранителей. Ему присудили 50 тысяч евро компенсации, в том числе на оплату работы юристов, следует из материалов на сайте суда.

Мукаев отмечал в жалобе, что во всех 13 убийствах, за которые его пожизненно осудили в 2007 году, он сознавался под давлением. По его словам, он подвергался избиениям и пытками электрошоком при конвоировании и в отделении милиции в Грозном.

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В 2007 году Арсана Мукаева признали виновным сразу во множестве преступлений: убийствах, участии в вооруженной группе, покушениях на жизнь сотрудников правоохранительных органов, разбое, незаконном обороте оружия и других. Одно из самых громких приписываемых ему деяний — убийство в апреле 2001 года в Грозном в кафе «Титаник» заместителя прокурора города Владимира Мороза. Долгое время Мукаев скрывался в Казахстане, но в 2006 году был задержан и выдан российским властям.

В 2008 году ЕСПЧ удовлетворил два иска уроженцев Чечни — Руслана Меджидова и родственников Аднана Ахмадова против России и постановил взыскать с властей компенсацию в размере 140 тысяч евро. Меджидов обвинял российские власти в гибели его родителей, брата и двоих сестер при обстреле артиллерией поселка Знаменское 5 октября 1999 года, а близкие Ахмадова заявили о причастности силовиков к его исчезновению в 2002 году в Урус-Мартане во время спецоперации.