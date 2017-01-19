Конституционный суд разрешил не выплачивать акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро

Конституционный суд разрешил России не платить акционерам ЮКОСа более 1,866 миллиарда евро по решению, вынесенному ранее Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщает ТАСС, председатель КС Валерий Зорькин, зачитывая постановление суда, заявил, что решение ЕСПЧ о выплате компенсации по делу ЮКОСа нарушает положение конституции.

Он также отметил, что постановление ЕСПЧ, основанное на интерпретации Конвенции, не отменяет для России приоритет конституции. «Разрешая вопрос о возможности исполнения решений, КС должен в соответствии с международными обязательствами находить компромисс», — сказал Зорькин.

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В 2014 году ЕСПЧ присудил бывшим акционерам ЮКОСа более 1,866 миллиарда евро в качестве компенсации по их жалобе против России, рассмотренной в 2011-м. В ЕСПЧ посчитали необоснованным взыскание с компании в 2000-2001 годах штрафов за налоговые правонарушения, одним из доводов стало истечение трехлетнего срока давности.

ЕСПЧ на основании своего постановления от 20 сентября 2011 года решил, что компания понесла материальный ущерб из-за ретроспективного взыскания штрафов (1,3 миллиарда евро), 7 процентов исполнительского сбора на эти штрафы (0,5 миллиарда евро), непропорционального характера исполнительных производств. В ЕСПЧ посчитали, что ущерб должен быть компенсирован согласно статье 41 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.