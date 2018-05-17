Обвиненный в пытках экс-милиционер избежал наказания

Володарский районный суд Нижегородской области прекратил дело против бывшего милиционера Виталия Старикова, которого обвиняли в пытках местного жителя Сергея Ляпина, сообщает «Комитет против пыток».

В ходе судебного заседания Стариков просил судью прекратить его уголовное преследования из-за истечения срока давности. Когда ходатайство было удовлетворено, мужчина сразу покинул зал суда.

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Адвокат второго обвиняемого — действующего участкового уполномоченного по делам несовершеннолетних Олега Каштанова — также заявил ходатайство о прекращении уголовного дела из-за допущенных во время предварительного следствия ошибок. Решение по этой просьбе будет принято 31 мая.

Сергей Ляпин обратился к правозащитникам после того, как подвергся пыткам в милиции. Инцидент произошел в ночь на 25 апреля 2008 года, когда он собирал металлолом около гаражей и был задержан по подозрению в краже. По рассказу мужчины, в отделе его избили и пытали током, из-за чего он несколько раз терял сознание. После этого суд арестовал Ляпина на пять суток «за оказание сопротивления сотрудникам милиции». 26 апреля его доставили из спецприемника в больницу и диагностировали множественные травмы и повреждения: сотрясение головного мозга, ушиб области шеи, ушиб грудной клетки, термические ожоги обеих кистей.

Пройдя лечение, Ляпин обратился в Следственный комитет. По информации «Комитета против пыток», проверка по заявлению была проведена некачественно, следователи 10 раз отказывались возбуждать дело. Мужчина подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал факт пыток и присудил Ляпину 45 тысяч евро компенсации.

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