Обвиненные в пытках многодетной матери полицейские избежали суда

Следственный отдел по городу Усолье-Сибирское управления Следственного комитета (СК) по Иркутской области закрыл уголовное дело против трех полицейских, обвиненных в пытках и выбивании признаний из местной жительницы Марины Рузаевой. Об этом пишут «Сибирь.Реалии» со ссылкой на правозащитника Павла Глущенко. Юристы намерены обжаловать решение СК.

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Дело о пытках было возбуждено в начале февраля 2016 года. Следователи передали его в прокуратуру, откуда, по словам Глущенко, документы вернули для устранения недочетов, и в течение нескольких месяцев длилось дорасследование. В декабре 2016 года майору и двум оперуполномоченным предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ). Спустя год дело прекратили. Пострадавшую уведомили об этом только 25 апреля.

Сам инцидент, согласно рассказу Рузаевой, произошел 2 января 2016 года. Тогда к ней домой пришли два человека в гражданской одежде и с полицейскими удостоверениями. Они сообщили, что ее сосед убит, и попросили проехать в отделение, чтобы посмотреть фотографии подозреваемых.

В отделе полиции «Усольский» 35-летнюю многодетную мать начали пытать: надели ей на голову пакет, а на руки — наручники, и били электрошокером, требуя «все рассказать» и признаться в убийстве. По словам женщины, полицейские угрожали убить ее, а также ее родственников и троих детей. Рузаеву отпустили только через пять с половиной часов. Когда ночью за ней приехал муж, женщину толкнули с лестницы в его сторону. Врачи диагностировали у нее многочисленные ушибы тела и головы и ожоги от электричества.

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