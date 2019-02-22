Пытавшие многодетную мать полицейские избежали наказания в четвертый раз

Управление Следственного комитета по Иркутской области в четвертый раз прекратило дело о пытках многодетной матери Марины Рузаевой полицейскими в городе Усолье-Сибирское. Об этом сообщает издание «Такие дела» со ссылкой на фонд «Общественный вердикт».

Как рассказали правозащитники, в 2016 году полицейские Денис Самойлов, Александр Корбут и Станислав Гольченко попросили 35-летнюю россиянку о помощи в расследовании убийства соседа. Женщина приехала в отделение на опознание, где ее приковали наручниками к скамейке, надели ей на голову пакет и более пяти часов избивали ее. По словам потерпевшей, от нее требовали признания в убийстве соседа, при этом угрожая жизням ее троих маленьких детей. Против полицейских возбудили уголовное дело.

Следователи передали дело в прокуратуру, откуда документы вернули для устранения недочетов. Дорасследование шло несколько месяцев. Полицейским предъявляли обвинение по части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий»), однако через год дело прекратили.

По данным издания, дело Рузаевой возбуждалось четыре раза, последний раз — в декабре 2018 года. Каждый раз в ходе предварительного следствия не обнаруживалось ни вины полицейских, ни самого факта преступления. Самойлов, Корбут и Гольченко могли требовать компенсацию, но не успевали это сделать, поскольку дело возобновлялось снова.

Постановление об отказе снова будет обжаловано как незаконное, сообщает издание со ссылкой на представителя пресс-службы «Общественного вердикта» Илью Шатина.

15 февраля полицейских из Ростова-на-Дону обвинили в пытках двух местных жителей в подвале здания полиции с целью добиться признания в хранении наркотиков. Силовики приставляли к головам мужчин пистолет, грозились пристрелить их и закопать трупы. Один из пострадавших подписал протокол, не выдержав давления.

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