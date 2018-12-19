Кремлевские правозащитники взяли под контроль силовиков

В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) создана постоянная комиссия по контролю за правоохранительными органами, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.

«Будем специально заниматься темой пыток в ФСБ, МВД, ФСИН и других органах», — пообещал он.

Председателем комиссии выбран глава межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин.

11 декабря президент Владимир Путин указал на необходимость проверки факта применения пыток к фигурантам «Нового величия» и «Сети».

Уголовное дело о террористическом сообществе «Сеть», созданном активистами-антифашистами, было возбуждено в октябре 2017 года. Семьи обвиняемых утверждали, что молодые люди занимались страйкболом. Несколько фигурантов дела заявляли о пытках.

Десять фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.1 УК), «Мемориал» признал их политзаключенными. Согласно материалам дела, лидером и инициатором создания движения был человек, внедренный силовиками.

Ранее было подсчитано число осужденных за пытки силовиков в России: за последние семь лет по части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения») было вынесено 4,5 тысячи приговоров в отношении сотрудников различных ведомств. В общей сложности перед судом предстали 7116 человек.

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