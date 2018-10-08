Подсчитано число осужденных за пытки силовиков в России

За последние семь лет больше всего приговоров за пытки было вынесено в отношении «дедов» в армии. Реже всего на скамью подсудимых попадали работники колоний, выяснила «Новая газета».

В издании подсчитали, что в период с 2011 по 2017 год по части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения») было вынесено 4,5 тысячи приговоров в отношении сотрудников различных ведомств. В общей сложности перед судом предстали 7116 человек.

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Большинство вердиктов суда касалось дедовщины офицеров (3266) и полицейского насилия (992) в первую очередь со стороны сотрудников ППС и оперуполномоченных. Против 65 сотрудников ФСИН было возбуждено в сумме всего 58 уголовных дел. При этом «Комитет против пыток» за этот же самый период получил 169 жалоб на издевательства со стороны работников колоний. Такой разрыв в цифрах объясняется тем, что у заключенных меньше возможностей пожаловаться на тюремщика и доказать факт преступления, а следователи неохотно расследуют такие инциденты. Кроме того, часто сотрудники ФСИН избивают осужденных не самолично, а отдавая приказы сотрудничающим с администрацией «активным» зэкам.

В половине случаев работники колоний отделывались условными сроками. Только 29 процентов из них понесли реальное наказание. Издание не сообщает данных по приговорам о пытках в армии и полиции.

7 сентября заключенный омской колонии ЛИУ-10 Вячеслав Первушин сообщил журналистам, что администрация запретила осужденным жаловаться корреспондентам. Мужчина рассказал о пытках и ужасном отношении со стороны тюремщиков. Ранее депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов получил анонимное письмо из этого учреждения, в котором его авторы называли ЛИУ-10 концлагерем и утверждали, что в колонии людей избивают за малейшую провинность и насилуют.

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