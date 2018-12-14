Россиянин получил 30 тысяч рублей за пытки в полиции

Ленинский районный суд Оренбурга постановил взыскать с Министерства внутренних дел России 30 тысяч рублей в пользу жителя города Максима Ниматова, пострадавшего от пыток в полиции. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает организация «Комитет против пыток».

В иске в качестве компенсации морального вреда была заявлена сумма, превышающая два миллиона рублей.

«Суд установил, что неизвестные сотрудники милиции действительно пытали девятнадцатилетнего Максима, пытаясь "повесить" на него особо тяжкое преступление, в результате чего он мог провести многие годы в местах лишения свободы», — заявил юрист «Комитета против пыток» Денис Исхаков.

Он подчеркнул, что «виновные так и не понесли наказания», а присужденные деньги никак не компенсируют моральный вред, причиненный пытками.

В октябре было подсчитано число осужденных за пытки силовиков в России. Сообщалось, что за последние семь лет больше всего приговоров за пытки было вынесено в отношении «дедов» в армии.

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