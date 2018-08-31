Водителя «Почты России» пытали электрошокером из-за выпавшего мешка с деньгами

Следственный комитет возбудил уголовное дело против троих полицейских, истязавших водителя «Почты России» из-за выпавшего из машины мешка с пятью миллионами рублей. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Расследование ведется по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») в отношении заместителя начальника полиции отдела МВД по Ульчскому району и двух оперуполномоченных отдела уголовного розыска этого же отдела.

По данным следствия, 6 июня на автомашине «Почта России» из села Богородское в поселок Де-Кастри перевозились почтовые отправления и деньги. По прибытии в пункт назначения обнаружилась недостача одного мешка, в котором находились пять миллионов рублей, предназначенных для выплаты пенсий местным жителям.

Полицейские, проводившие проверку по факту пропажи денег, заподозрили водителя почтовой машины, который отрицал свою причастность к исчезновению мешка.

С целью получения от него признательных показаний трое сотрудников полиции 6 июня вывезли его в лес на окраине села Богородское, там избили, а потом опять привезли мужчину в отдел полиции и там продолжили пытки с использованием электрошокера.

Водитель, несмотря на истязания, продолжал настаивать на своей невиновности, и его отпустили вечером 7 июня.

Спустя несколько дней пропавший мешок с денежными средствами нашли местные жители на автодороге, по которой проезжал почтовый автомобиль. Граждане вернули находку «Почте России».

В настоящее время двое полицейских арестованы, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьего.

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