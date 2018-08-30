Заморозивший до смерти россиянина полицейский пойдет под суд

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На Ямале следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего участкового, который зимой оставил задержанного в неотапливаемой камере, в результате чего мужчина замерз насмерть. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Следствием установлено, что поздним вечером 30 декабря в селе Толька Красноселькупского района 34-летний участковый приехал на вызов к женщине, которая сообщила об избиении пьяным сожителем. По правилам, полицейский должен был зарегистрировать ее обращение и провести проверку, но вместо этого он повез мужчину в пункт полиции на профилактическую беседу, а потом отправил его на ночь в нефункционирующую и неотапливаемую камеру. Вернувшись утром на работу, участковый обнаружил окоченевшее тело задержанного и решил обставить все как несчастный случай: он вывез труп за пределы поселка и спрятал в сугробе за обочиной объездной дороги, где его нашли 18 января 2018 года.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер в результате общего переохлаждения организма от воздействия низкой температуры.

Экс-полицейскому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК). Ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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