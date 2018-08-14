Российские следователи «потеряли» вещдоки при расследовании пыток в полиции

Следственный комитет начал проверку своих сотрудников, которые якобы потеряли документы двух пожаловавшихся на пытки в полиции оренбуржцев, сообщает пресс-центр «Комитета против пыток».

«По факту потери истории болезни Владимира Архипова и смывов крови в деле Владимира Прыткова в отношении следователей Рослякова и Айткулова назначены доследственные проверки», — уточнили правозащитники.

В сообщении сказано, что без истории болезни Архипова невозможно провести полноценную экспертизу и установить, была ли у него черепно-мозговая травма, и как это сказалось на его здоровье. Потерянные образцы крови из кабинета сотрудников полиции были важным вещдоком в деле о выбивании показаний из Прыткова.

По информации «Комитета против пыток», сотрудники уголовного розыска Оренбурга сильно избили Прыткова 19 мая 2010 года. По словам мужчины, его избивали и издевались над ним около четырех часов, требуя оклеветать себя и брата и сознаться в многочисленных угонах. За переквалификацию Прыткова из разряда подозреваемого в свидетели оперативники требовали взятку. Выйдя из ОВД, оренбуржец обратился к врачам и позже был экстренно госпитализирован с диагнозом «Сочетанная черепно-мозговая травма, контузия головного мозга средней тяжести, субарахноидальное кровоизлияние». Следователи неоднократно и незаконно закрывали дело.

Архипов пострадал от действий полицейских в 2011 году. В ночь с 11 на 12 августа сотрудники ДПС остановили его автомобиль, дважды протестировали мужчину на алкоголь в крови и сказали, что он пьян. Ему не дали посмотреть результаты тестирования и потребовали от него взятку. Архипов уверял, что трезв и готов пройти медицинское освидетельствование. В ответ один из полицейских ударил оренбуржца кулаком в висок. Архипова заставили сесть в патрульную машину и снова пройти тест уже в присутствии понятых. Когда мужчину выпустили из машины, он сел в свой автомобиль и закрылся изнутри, опасаясь новых побоев. Полицейские сначала требовали от него выйти, потом один из них открыл багажник, сломал сидения, пролез в салон и начал душить Архипова. Другой сотрудник ДПС открыл дверь и стал бить его электрошокером, в результате он потерял сознание. Уже в отделе полиции пострадавший вызвал себе скорую, он провел в больнице десять дней. Согласно медицинским справкам и выписке из истории болезни, после встречи с силовиками у него были сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и лица, а на теле остались ожоги от шокера. Уголовное дело по факту произошедшего возбуждено не было.

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