Полицейские задержали пристыдившего их россиянина и сели в тюрьму

Таганский районный суд Москвы приговорил к тюремным срокам двух бывших полицейских, задержавших прохожего за сделанное им замечание. Об этом сообщается на сайте московской прокуратуры.

25 августа 2016 года Алексей Бурулько и Николай Перваков, служившие в столичном метрополитене, задержали мужчину, применив к нему насилие, и поместили в камеру, где содержатся нарушители административных статей.

«Поводом для незаконных действий полицейских стало замечание, которое прохожий сделал их коллеге о недопустимости курения в общественном месте», — говорится в сообщении.

В отношении бывших полицейских было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ). Они полностью признали свою вину.

Суд приговорил Первакова к 3 годам 9 месяцам лишения свободы, Бурулько — к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также мужчины лишены права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти, в течение двух лет.

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