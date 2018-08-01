Полицейских отправили в колонию за избиение тренера футбольного клуба «Торпедо»

В Москве суд вынес приговор бывшим полицейским Алексею Бурулько и Николаю Первакову по делу об избиении тренера женского футбольного клуба «Торпедо» Фаига Нагдалиева. Об этом в среду, 1 августа, сообщается на сайте «Комитета против пыток».

Как говорится в сообщении, Бурулько приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, а Первакова — к трем годам и девяти месяцам колонии. Обоих признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия. В ходе следствия признали вину и раскаялись.

Бурулько и Перваков были уволены из полиции в августе 2016 года после того, как в СМИ было опубликовано видео грубого задержания футбольного тренера Фаига Нагдалиева. По словам тренера, он пострадал за то, что сделал замечание сотрудникам полиции за курение в общественном месте.

«Меня скрутили несколько человек и начали бить в голову, в грудь, в лицо, повредили мне плечо. Потом я был доставлен в комнату полиции», — сообщил Нагдалиев. Он указал, что врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и плеча.

Тренер рассказал журналистам, что ему предлагали урегулировать конфликт, но он намерен добиваться привлечения избивавших его полицейских к уголовной ответственности.

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