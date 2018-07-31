Дело об избиении россиянина в полиции закрыли с формулировкой «падал на камни»

Управление Следственного комитета по Республике Башкортостан прекратило уголовное дело об избиении жителя Белебея Радика Даутова в местном отделе полиции за «отсутствием состава преступления» — якобы пострадавший получил многочисленные травмы в результате «неоднократных падений лицом вниз на камни и корни деревьев». Об этом сообщает «Комитет против пыток».

Фрагмент постановления о прекращении дела «Комитет против пыток»

Основанием для такого решения послужили некие записи с камер видеонаблюдения на входе в отделение, а также показания избивших мужчину полицейских. Силовики рассказали следователю, что Даутов сопротивлялся и его повалили лицом на дорогу из щебня. «Когда его задерживали и поднимали, он неоднократно падал на лицом вниз на камни и корни деревьев», — говорится в постановлении о прекращении дела.

По версии следствия, другие травмы россиянин получил, когда сотрудники полиции применили к нему «загиб руки, удержание путем надавливания на ноги» и надевали наручники.

Представляющий интересы пострадавшего юрист Евгений Литвинов отметил, что в документе следователь не объяснил, откуда у Даутова взялись остальные травмы — перелом челюсти и гематомы паховой области. «Однако это не помешало следователю согласиться с версией сотрудников полиции», — добавил Литвинов. Защита будет обжаловать решение Следственного комитета.

Радик Даутов был задержан в июле 2017 года по дороге из кафе домой. Полицейские сказали, что он пьян, и потребовали проехать с ними. Возле здания ОВД мужчина стал сопротивляться, и его силой завели внутрь. По словам задержанного, после того как на него был составлен протокол, четверо полицейских в гражданской одежде надели на него наручники, выволокли в коридор и стали избивать руками и ногами. Его отказались вести на медицинское освидетельствование и оставили на ночь в отделе.

В результате Даутов девять дней пролежал в больнице. В ходе судебно-медицинской экспертизы у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом нижней челюсти, перелом костей носа, ушиб грудной клетки, обширную подкожную гематому паховой области и другие травмы.

После жалобы в Следственный комитет было возбуждено дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).

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