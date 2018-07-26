Сотрудника колонии в Калининграде заподозрили в избиении заключенного

В Калининграде сотрудника колонии заподозрили в избиении заключенного. Об этом сообщает «Интерфакс».

В отношении майора внутренней службы колонии №9 Даврона Хакимова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По версии следствия, он совместно с неизвестными лицами избил заключенного в январе 2018 года.

По информации агентства, уголовное дело было возбуждено 26 марта на основании материалов проверки, которые поступили из прокуратуры Калининградской области.

В июле широкий общественный резонанс получили действия сотрудников ярославской колонии, которые жестоко избили заключенного Евгения Макарова в 2017 году. Видеоролик с пытками был опубликован «Новой газетой». После его появления Следственный комитет России задержал семерых работников колонии, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий.

В среду, 25 июля, пять сотрудников были арестованы, вопрос об аресте замначальника колонии Ивана Калашникова был отложен до 28 июля. В четверг стало известно о взятии под стражу еще одного фигуранта дела.

На инцидент обратили внимание за рубежом: комитет против пыток ООН попросил российские власти прокомментировать видеозапись.

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