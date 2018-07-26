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Власти отреагировали на пытки в колонии

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Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала чудовищным преступлением избиение заключенного в ярославской исправительной колонии. Ее слова приводит РБК в четверг, 26 июля.

«Я потрясена тем случаем, который случился в Ярославской области. Я начала смотреть это видео и выключила, не смогла... Как понять этих людей, которые коллективно жестоко избивают человека? И ни один из них не остановился», — сказала она.

Спикер верхней палаты парламента потребовала тщательно расследовать это дело, а виновных «нелюдей» наказать по всей строгости закона. Кроме того, Матвиенко раскритиковала руководителей ФСИН, которые призывали расследовать, как видео попало в интернет.

«Если действительно кто-то из руководителей озаботился только тем, что это утекло, этот руководитель тоже заслуживает наказания», — заключила она.

Видеоролик с пытками в ярославской колонии 20 июля опубликовала «Новая газета». На видео более десятка мужчин в форме ФСИН поочередно бьют заключенного по ногам. После появления ролика в сети Следственный комитет задержал семерых работников колонии, было возбуждено уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Действия ярославских тюремщиков вызвали широкий общественный резонанс. Комитет против пыток ООН попросил Россию прокомментировать случившееся.

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