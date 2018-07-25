Публикацию видео с пытками в ярославской колонии объяснили происками Запада

Адвокат одного из сотрудников ФСИН, которого подозревают в пытках заключенного в ярославской колонии №1, обвинил Запад в финансировании скандала с истязаниями. Об этом сообщается в Telegram-канале фонда «Общественный вердикт».

«Уголовное дело было возбуждено на основании видео "Новой газеты", которая получила его от "Общественного вердикта". Я зашел на сайт "Общественного вердикта" и посмотрел ее партнеров. Я по списку всех не помню, но это крупнейший благотворительный фонд Макартуров США, региональная организация "Открытая Россия", нежелательная в России (нежелательными признаны иностранные "Открытые России", а не российское движение — прим. «Ленты.ру»), Норвежско-финский комитет и даже королевство Нидерландов в лице МИД», — сказал на суде адвокат Василий Ковалев, который представляет интересы работника ИК-1 Алексея Бровкина.

Днем в среду, 25 июля, прошло судебное заседание по избранию меры пресечения шестерым фигурантам дела — Максиму Яблокову, Сергею Драчеву, Сергею Ефремову, Игорю Богданову, Алексею Бровкину и Ивану Калашникову. Суд продлил Калашникову срок задержания до 72 часов, остальных отправили под арест.

20 июля «Новая газета» опубликовала видео, на котором более десятка мужчин в форме ФСИН пытают заключенного Евгения Макарова — мужчину положили на стол, приковали его наручниками, били и поливали голову водой из ведра. В тот же день Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК). Шесть сотрудников ИК-1 были задержаны, еще 17 — отстранены от работы. Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, которая передала журналистам запись пыток, уехала из России после угроз в свой адрес. Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов отмечал, что Евгения Макарова избивали не только в ИК-1, но и в ярославской колонии №8, куда его перевели в декабре прошлого года.

Макаров был осужден в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 111 УК). Он должен выйти на свободу в октябре 2018 года.

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