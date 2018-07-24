Ярославские тюремщики вежливо и на «вы» попросили заключенных умолчать о пытках

Адвокат Ирина Бирюкова, с подачи которой стало известно о пытках в колонии №1 Ярославля, рассказала, что сотрудники этой колонии начали отговаривать заключенных давать показания о фактах избиения. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.

«Оперативный сотрудник вызывает осужденных, которые подтвердили факты избиения проверяющим прокурорам, и отговаривает их в культурной форме. На "вы". Иногда присутствует старший опер», — сообщила она.

20 июля было опубликовано видео, на которой сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. Бирюковой, которая добыла видеоматериал и передала журналистам, пришлось покинуть страну из-за угроз.

Позднее стало известно, что в избиении осужденного Макарова участвовали сотрудники по прозвищам СС, Негр, Прыщ, Рыжий пес и Понос.

В настоящее время 17 работников исправительного учреждения отстранены от работы. Шестеро задержаны.

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