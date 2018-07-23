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Добывшему видео пыток в ярославской колонии адвокату пришлось бежать из страны

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Ирина Бирюкова

Адвокату Ирине Бирюковой, передавшей журналистам видеозапись пытки заключенного в ярославской колонии, пришлось покинуть страну. Об этом сообщили «Новой газете» в правозащитном фонде «Общественный вердикт».

Из источников во ФСИН Бирюкова узнала об угрозах в свой адрес со стороны замешанных в инциденте тюремщиков.

По данным издания, в понедельник, 23 июля, в адрес председателя Следственного комитета России было направлено заявление об обеспечении мер госзащиты в отношении Ирины Бирюковой и членов ее семьи.

До отъезда адвокат также направила заявление во ФСИН с требованием отстранить от работы истязавших заключенного сотрудников и бывшее руководство колонии. Еще одно письмо Бирюкова адресовала генпрокурору о необходимости провести проверку в отношении ярославской прокуратуры, так как до публикации видеозаписи ее сотрудники не находили оснований для возбуждения дела.

Адвокат также потребовала провести проверку в отношении следователя, который, изучив запись еще год назад, не усмотрел ничего преступного.

Ранее 23 июля сообщалось о задержании шестерых сотрудников колонии, произошедшем после публикации видео пыток в СМИ. В следствии отметили, что личности почти всех фигурировавших на записи людей установлены. В скором времени остальные подозреваемые также будут задержаны.

22 июля сообщалось, что 17 сотрудников регионального УФСИН были отстранены от работы.

20 июля в сети появилась видеозапись, на которой более 10 сотрудников ИК №1 в Ярославской области участвовали в жестокой пытке заключенного, закованного в наручники: били по ногам и выливали воду на голову, так чтобы он захлебывался.

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