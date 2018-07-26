Арестован еще один инспектор ярославской колонии

В Ярославле арестован еще один фигурант дела о пытках в исправительной колонии №1. Об этом в четверг, 26 июля, сообщила «Ленте.ру» Наталья Сарбунова, пресс-секретарь областного суда.

«В четверг утром Заволжский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал до 20 сентября еще одного сотрудника ИК-1 — 27-летнего младшего инспектора Дмитрия Соловьева», — сказала Сарбунова.

Во время заседания Соловьев не отрицал своего участия в инциденте. Защита просила избрать ему меру пресечения, не связанную с арестом, но суд счел доводы следствия более весомыми.

Накануне, 25 июля, тот же суд взял под стражу пять сотрудников ИК-1. Рассмотрение вопроса об аресте заместителя начальника колонии по воспитательной части Ивана Калашникова было отложено на 72 часа, до 28 июля: представленных следствием доказательств оказалось недостаточно, и, кроме того, по словам защиты, офицер болен и его заболевание включено в список диагнозов, наличие которых препятствует содержанию под стражей.

Следствие по делу передано в центральный аппарат Следственного комитета. Создана следственная группа, в которую вошли, в частности, и сотрудники следственного управления по Ярославской области.

Доследственная проверка в отношении бывшего следователя Родиона Свирского, который год назад отказал в возбуждении уголовного дела по пыткам, продолжается, сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете.

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