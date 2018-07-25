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Суд арестовал пятерых подозреваемых в пытках заключенного в колонии Ярославля

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В Ярославле Заволжский суд арестовал на два месяца пятерых подозреваемых в пытках заключенного в колонии №1. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первым под стражу был заключен старший инспектор отдела безопасности ИК-1 Ярославля Максим Яблоков. Он написал явку с повинной и заявил о желании заключить со следствием досудебное соглашение, которое гарантирует ему смягчение наказания в обмен на показания.

Именно он, как сообщил в своем телеграм-канале руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, и дал обличающие показания на своих сослуживцев Сергея Драчева и Игоря Богданова. Известно, что Яблокову 25 лет, он имеет судимость за кражу.

После него были арестованы заместитель начальника оперативного отдела колонии Сергей Ефремов и младший инспектор отдела безопасности Сергей Драчев. Оба признали свою вину.

«Замначальника ИК-1 по воспитательной работе Ивану Калашникову суд продлил срок задержания на 72 часа — "для предоставления дополнительных доказательств". Сигнал для защиты, что могут назначить домашний арест», — написал Чиков.

Пятый фигурант дела, заместитель дежурного ИК-1, младший лейтенант внутренней службы Игорь Богданов, отказался от дачи показаний и не признал вину в содеянном. В то время как Яблоков, по словам Чикова, показал, что тот «принимал непосредственное участие и применял в отношении Макарова физическую силу». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Шестой подозреваемый, Алексей Бровкин, также заключен под стражу на два месяца, до 22 сентября. По данным «Ленты.ру», именно из-за конфликта с ним был избит заключенный: как рассказал недавно освободившийся из колонии Руслан Вахапов, Бровкин бросил на пол письмо Макарову от матери, после чего последний начал его оскорблять. Сам Бровкин, как пишет 76.ru, во время допроса отказался от дачи показаний.

Ключевым доказательством в уголовном деле является опубликованная в СМИ видеозапись, на которой сотрудники ярославской колонии пытают заключенного Евгения Макарова. На видео более 10 человек в форме долго и методично бьют по ногам лежащего на столе посередине комнаты мужчину, закованного в наручники, поливают его голову водой из ведра.

Отмечалось, что инцидент произошел летом прошлого года, а заключенного зовут Евгений Макаров. Предполагаемой причиной для пытки стало неуважительное отношение к одному из сотрудников учреждения со стороны потерпевшего. В тот же день Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны шестеро подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

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