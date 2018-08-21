Возбуждено дело об избиении полицейскими мужчины в аэропорту Домодедово

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий полицейскими при задержании мужчины в аэропорту Домодедово. Об этом во вторник, 21 августа, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 19 августа. Полицейский отдельной роты патрульно-постовой службы полиции линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово, находясь на привокзальной площади, задержал пьяного мужчину и применил к нему насилие, выходящее за пределы допустимого.

«В рамках расследования уголовного дела следствие даст юридическую оценку действиям граждан, на предмет возможного оскорбления сотрудников полиции и применения в отношении них насилия», — говорится в сообщении.

На сайте управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу говорится, что задержанным оказался 44-летний житель города Мытищи, вылетающий в Симферополь. Находясь в общественном месте с признаками алкогольного опьянения, он выражался нецензурной бранью и вел себя вызывающе.

«В ходе проверки сотрудниками полиции документов гражданин вырвал свой паспорт из рук полицейского и оскорбил его в присутствии окружающих. Добровольно проследовать в дежурную часть мужчина отказался, поэтому к нему были применены физическая сила и спецсредства (наручники). В отношении гражданина был составлен административный протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка")», — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководством УТ МВД России по ЦФО назначена служебная проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции при задержании гражданина, в том числе в части применения ими физической силы и спецсредств.

На видео, опубликованном на YouTube очевидицей Тамарой Куракиной, видно, что полицейский избивает мужчину на глазах у его жены и ребенка. Мальчик пытается заступиться за отца и бросает в сотрудника полиции сумку с вещами. Видео сопровождается матерной бранью полицейских и свидетелей происходящего.

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